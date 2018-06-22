Этот день в истории: 22 июня

А вы знали, что сегодня День памяти и скорби? Именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
События в этот день:
1633 — Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1941 — Нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.
1941 — Началась героическая оборона Брестской крепости.
Родились:
1805 — Джузеппе Мадзини (ум. 1872), итальянский революционер, борец за объединение Италии.
1856 — Генри Райдер Хаггард (ум. 1925), английский писатель.
1898 — Эрих Мария Ремарк (ум. 1970), немецкий писатель.
1949 — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница трех "Оскаров".
1950 — Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1959 — Владимир Шахрин, российский музыкант, лидер группы "Чайф".
1964 — Дэн Браун, американский писатель.
Скончались:
1527 — Никколо Макиавелли (р. 1469), итальянский государственный деятель и мыслитель.
2003 — Василь Быков (р. 1924), советский и белорусский писатель.