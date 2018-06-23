Какой сегодня праздник 23 июня

А вы знали, что в этот день Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики?
А также сегодня День государственной службы Организации Объединенных Наций и Международный Олимпийский День.
События в этот день:
1846 — Бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.
1865 — Завершилась Гражданская война в США.
1944 — Великая Отечественная война. Советские войска начали операцию под кодовым названием "Багратион", в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.
Родились:
1889 — Анна Ахматова (ум. 1966), русская советская поэтесса.
1957 — Фрэнсис Макдорманд, американская актриса.
1965 — Валерий Меладзе, певец, заслуженный артист России.
1972 — Зинедин Зидан, французский футболист, трижды признанный лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003).
Скончались:
1852 — Карл Брюллов (р. 1799), русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик.
1926 — Виктор Васнецов (р. 1848), русский художник.
1995 — Анатолий Тарасов (р. 1918), советский хоккеист, футболист и тренер.