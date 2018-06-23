Какой сегодня праздник 23 июня

Этот день является 174-м день в григорианском календаре. До конца года остается 191 день.

А вы знали, что в этот день Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики?

А также сегодня День государственной службы Организации Объединенных Наций и Международный Олимпийский День.

События в этот день:

1846 — Бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1865 — Завершилась Гражданская война в США.

1944 — Великая Отечественная война. Советские войска начали операцию под кодовым названием "Багратион", в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.

© Sputnik / Егор Еремов Памятник, посвященный операции "Багратион"

Родились:

1889 — Анна Ахматова (ум. 1966), русская советская поэтесса.

© Sputnik / РИА Новости Анна Ахматова, Борис Пастернак

1957 — Фрэнсис Макдорманд, американская актриса.

© REUTERS / MARIO ANZUONI Фрэнсис Макдорманд удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

1965 — Валерий Меладзе, певец, заслуженный артист России.

1972 — Зинедин Зидан, французский футболист, трижды признанный лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003).

© Sputnik / Стрингер Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Зинедин Зидан

Скончались:

1852 — Карл Брюллов (р. 1799), русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик.

© Sputnik / E. Kogan Репродукция картины В. М. Васнецова "Три богатыря"

1926 — Виктор Васнецов (р. 1848), русский художник.

1995 — Анатолий Тарасов (р. 1918), советский хоккеист, футболист и тренер.