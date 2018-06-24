Какой сегодня праздник 24 июня

Этот день является 175-м в григорианском календаре. До конца года остается 190 дней.

А вы знали, что 24 июня началась русско-французская война?

События в этот день:

1812 — Армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи.

© Sputnik / Александр Поляков ТОП-10 левшей. Наполеон Бонапарт

1894 — На конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1945 — Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti. Москва, Красная Площадь, 24 июня 1945 года. Парад Победы в архивных кадрах

Родились:

1838 — Ян Матейко (ум. 1893), польский художник.

1881 — Григорий Котовский (ум. 1925), герой гражданской войны в России, уроженец Молдовы.

© Sputnik / РИА Новости Григорий Котовский

1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист.

© Sputnik / Александр Вильф Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия

Скончались:

79 — Веспасиан (р. 9), римский император с 69 года (после Нерона).

1519 — Лукреция Борджиа (р. 1480), графиня, незаконная дочь папы римского Александра VI.

1935 — Карлос Гардель, аргентинский певец, композитор и актер.

1978 — Мстислав Келдыш (р. 1911), советский учёный в области математики, механики, космической науки и техники, академик, трижды Герой Социалистического Труда.