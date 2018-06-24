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Парад Победы 9 мая 1945 года в Москве

Какой сегодня праздник 24 июня

© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (137)
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Этот день является 175-м в григорианском календаре. До конца года остается 190 дней.

А вы знали, что 24 июня началась русско-французская война?

События в этот день: 

1812 — Армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. 

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1894 — На конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1945 — Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. 

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© RIA Novosti.
Москва, Красная Площадь, 24 июня 1945 года. Парад Победы в архивных кадрах

Родились:

1838 — Ян Матейко (ум. 1893), польский художник.

1881 — Григорий Котовский (ум. 1925), герой гражданской войны в России, уроженец Молдовы. 

Григорий Котовский
© Sputnik / РИА Новости
Григорий Котовский

1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист.

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Скончались:

79 — Веспасиан (р. 9), римский император с 69 года (после Нерона).

1519 — Лукреция Борджиа (р. 1480), графиня, незаконная дочь папы римского Александра VI.

1935 — Карлос Гардель, аргентинский певец, композитор и актер.

1978 — Мстислав Келдыш (р. 1911), советский учёный в области математики, механики, космической науки и техники, академик, трижды Герой Социалистического Труда.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (137)
Теги:
24 июня, праздник, Мстислав Келдыш, Карлос Гардель, Ян Матейко, Лионель Месси, Григорий Котовский, СССР, Франция, Россия
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