Какой сегодня праздник 24 июня

А вы знали, что 24 июня началась русско-французская война?
События в этот день:
1812 — Армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи.
1894 — На конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.
1945 — Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
Родились:
1838 — Ян Матейко (ум. 1893), польский художник.
1881 — Григорий Котовский (ум. 1925), герой гражданской войны в России, уроженец Молдовы.
1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист.
Скончались:
79 — Веспасиан (р. 9), римский император с 69 года (после Нерона).
1519 — Лукреция Борджиа (р. 1480), графиня, незаконная дочь папы римского Александра VI.
1935 — Карлос Гардель, аргентинский певец, композитор и актер.
1978 — Мстислав Келдыш (р. 1911), советский учёный в области математики, механики, космической науки и техники, академик, трижды Герой Социалистического Труда.