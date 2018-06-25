Какой сегодня праздник 25 июня

Этот день является 176-м в григорианском календаре. До конца года остается 189 дней.

А вы знали, что сегодня День дружбы и единения славян? А также 25 июня отмечают День мореплавателя.

События в этот день:

1946 — СССР вступил в Международную федерацию футбола.

1935 — Основана Международная ассоциация писателей.

Родились:

1852 — Антонио Гауди, испанский архитектор.

© Photo : Denis Voronin Путешествие по Барселоне

1903 — Джордж Оруэлл (ум. 1950), английский писатель и публицист, автор романа "1984".

1907 — Арсений Тарковский (ум. 1989), поэт, отец кинорежиссера Андрея Тарковского.

1961 — Тимур Бекмамбетов, продюсер, кинорежиссер, сценарист, клипмейкер.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Режиссер Жора Крыжовников, телеведущий, актер Иван Ургант и продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов на премьере фильма "Елки новые" в Москве

1963 — Джордж Майкл (ум. 2016), английский поп-певец и композитор греческого происхождения.

Скончались:

1999 — Евгений Моргунов (р. 1927), актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР.