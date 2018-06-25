Какой сегодня праздник 25 июня

А вы знали, что сегодня День дружбы и единения славян? А также 25 июня отмечают День мореплавателя.
События в этот день:
1946 — СССР вступил в Международную федерацию футбола.
1935 — Основана Международная ассоциация писателей.
Родились:
1852 — Антонио Гауди, испанский архитектор.
1903 — Джордж Оруэлл (ум. 1950), английский писатель и публицист, автор романа "1984".
1907 — Арсений Тарковский (ум. 1989), поэт, отец кинорежиссера Андрея Тарковского.
1961 — Тимур Бекмамбетов, продюсер, кинорежиссер, сценарист, клипмейкер.
1963 — Джордж Майкл (ум. 2016), английский поп-певец и композитор греческого происхождения.
Скончались:
1999 — Евгений Моргунов (р. 1927), актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР.