Какой сегодня праздник 26 июня

А вы знали, что сегодня Международный день в поддержку жертв пыток?
События в этот день:
1925 — Премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
1941 — Николай Гастелло направил свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
Родились:
1944 — Геннадий Зюганов, российский политик.
1950 — Йак Йоала (ум. 2014), советский эстонский эстрадный певец.
1968 — Паоло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и "Милана".
1969 — Вячеслав Петкун, лидер группы "Танцы минус", исполнитель роли Квазимодо в русской версии мюзикла "Нотр-Дам де Пари".
1970 — Пол Томас Андерсон, американский режиссер, сценарист и продюсер.
Скончались:
2015 — Евгений Примаков (р. 1929), советский и российский политический и государственный деятель, в 1998-1999 председатель Правительства Российской Федерации.