Какой сегодня праздник 27 июня

Этот день является 178-м в григорианском календаре. До конца года остается 187 дней.

А вы знали, что 27 июня в мире отмечают день рыболовства?

События в этот день:

1615 — Чай впервые импортирован в Европу.

1754 — Российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.

© Sputnik / РИА Новости Зимний дворец

1905 — Началось восстание на броненосце "Потемкин".

1967 — В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Родились:

1966 — Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.

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1975 — Тоби Магуайр, американский актер.

1977 — Рауль Гонсалес, испанский футболист, известный по выступлению за мадридский "Реал".

1983 — Алсу, российская поп-певица.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

Скончались:

1878 — Сара Уитман (р. 1803), американская поэтесса, возлюбленная Эдгара По.