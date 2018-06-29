Какой сегодня праздник 29 июня

А вы знали, что сегодня родился известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери?
События в этот день:
1561 — В Москве на Красной площади завершено строительство храма Василия Блаженного.
1958 — Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
Родились:
1900 — Антуан де Сент-Экзюпери (ум. 1944), французский писатель, летчик.
1957 — Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана.
1964 — Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, композитор, актер.
1978 — Николь Шерзингер, американская певица и актриса.
Скончались:
2003 — Кэтрин Хепберн (р. 1907), американская киноактриса.
2017 — Олег Яковлев (р. 1969), российский певец, участник группы "Иванушки International".