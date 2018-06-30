Какой сегодня праздник 30 июня

А в знали, что сегодня Международный день астероида?
События в этот день:
1908 — На Землю упал Тунгусский метеорит.
1997 — В Великобритании вышла первая книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Родились:
1932 — Николай Некрасов, советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР.
1934 — Инна Ульянова, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
1963 — Ингви Мальмстин, шведский музыкант-гитарист.
1985 — Майкл Фелпс, американский пловец, многократный чемпион мира и Олимпийских игр.
Скончались:
1995 — Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести "Белый Бим Черное ухо".