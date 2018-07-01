Какой сегодня праздник 1 июля

Этот день является 182-м в григорианском календаре. До конца года остается 183 дня.

А вы знали, что сегодня в нескольких странах мира отмечают День работников морского и речного флота, а в Молдове — День налоговой службы?

События в этот день:

1751 — Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

Родились:

1646 — Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1804 — Жорж Санд, французская писательница

1889 — Вера Мухина советский скульптор и художник, Народный художник СССР.

1925 — Клара Лучко, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

1934 — Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.

© Sputnik / Кмит Галина Клара Лучко

1961 — Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

© AP Photo / Herman Knippertz Принцесса Диана на вечернем приеме в честь членов королевской семьи в Бонне, Германия, 1987 год

1996 — Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

© Sputnik / Asatur Yesayants Впервые в Ереване фигуристка Аделина Сотникова, чемпионка Олимпийских игр Сочи-2014. Шоу "Короли льда" в Ереване, 2016 год

Скончались:

1944 — Таня Савичева, ленинградская девочка, автор блокадного дневника.

2004 — Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".

Софи Лорен и Марлон Брандо

2009 — Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР.