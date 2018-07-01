Какой сегодня праздник 1 июля

А вы знали, что сегодня в нескольких странах мира отмечают День работников морского и речного флота, а в Молдове — День налоговой службы?
События в этот день:
1751 — Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
Родились:
1646 — Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
1804 — Жорж Санд, французская писательница
1889 — Вера Мухина советский скульптор и художник, Народный художник СССР.
1925 — Клара Лучко, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
1934 — Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.
1961 — Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.
1996 — Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Скончались:
1944 — Таня Савичева, ленинградская девочка, автор блокадного дневника.
2004 — Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".
2009 — Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР.