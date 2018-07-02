Какой сегодня праздник 2 июля 2018 года

А вы знали, что Молдавский господарь Штефан Великий в этот день 26 лет назад был причислен к лику святых Православной Церковью? О том, чем еще ознаменовано 2 июля, — в справке Sputnik.
События в этот день:
1900 — Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.
Родились:
1714 — Кристоф Глюк, австрийский композитор.
1839 — Константин Маковский, русский живописец.
1775 — Надежда Осиповна Пушкина (Ганнибал), русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
1831 — Александр Бернардацци, знаменитый архитектор
1877 — родился известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Герман Гессе.
Скончались:
1504 — Штефан Великий, Молдавский господарь (1457-1504).
1566 — Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.
1778 — Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.
1925 — Николай Голицын, российский государственный деятель.
1942 — Евгений Петров, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.
1961 — Эрнест Хемингуэй американский писатель.
1977 — Владимир Набоков русский и американский писатель, переводчик, литературовед.
1989 — Андрей Громыко советский государственный и политический деятель, дипломат.