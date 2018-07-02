Какой сегодня праздник 2 июля 2018 года

Этот день является 183-м в григорианском календаре. До конца года остается 182 дня.

А вы знали, что Молдавский господарь Штефан Великий в этот день 26 лет назад был причислен к лику святых Православной Церковью? О том, чем еще ознаменовано 2 июля, — в справке Sputnik.

События в этот день:

1900 — Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.

Родились:

1714 — Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1839 — Константин Маковский, русский живописец.

1775 — Надежда Осиповна Пушкина (Ганнибал), русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

1831 — Александр Бернардацци, знаменитый архитектор

1877 — родился известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Герман Гессе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александр Бернардацци

1925 — Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Республики Конго, национальный герой.

Скончались:

1504 — Штефан Великий, Молдавский господарь (1457-1504).

© Sputnik / Мирослав Ротарь Штефан чел Маре Stefan cel Mare

1566 — Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.

1778 — Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1925 — Николай Голицын, российский государственный деятель.

1942 — Евгений Петров, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.

1961 — Эрнест Хемингуэй американский писатель.

1977 — Владимир Набоков русский и американский писатель, переводчик, литературовед.

1989 — Андрей Громыко советский государственный и политический деятель, дипломат.



