Какой сегодня праздник 3 июля

А вы знали, что сегодня в Белоруссии отмечают День независимости?
События в этот день:
1941 — Радиообращение Сталина к советскому народу.
1944 — Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Родились:
1864 — Митрофан Пятницкий, русский и советский музыкант, певец, фольклорист, "собиратель" русских песен.
1883 — Франц Кафка, немецкий писатель.
1962 — Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.
Скончались:
1642 — Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XII.
1935 — Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".
1971 — Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".
1977 — Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.