Какой сегодня праздник 3 июля

Этот день является 184-м в григорианском календаре. До конца года остается 181 день.

А вы знали, что сегодня в Белоруссии отмечают День независимости?

События в этот день:

1941 — Радиообращение Сталина к советскому народу.

1944 — Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Родились:

1864 — Митрофан Пятницкий, русский и советский музыкант, певец, фольклорист, "собиратель" русских песен.

1883 — Франц Кафка, немецкий писатель.

© Photo : Gemeinfreiheit Franz Kafka

1962 — Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Том Круз и актриса Ольга Куриленко

Скончались:

1642 — Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XII.

1935 — Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".

1971 — Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".

1977 — Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.