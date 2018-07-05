Какой сегодня праздник 5 июля

Этот день является 186-м в григорианском календаре. До конца года остается 179 дней.

А вы знали, что сегодня отмечают день Кирилла и Мефодия в Чехии? А в Армении 5 июля — День конституции.

События в этот день:

1439 — Подписана Флорентийская уния — Акт об объединении Православной и Католической церквей.

1943 — Великая Отечественная война: начало Курской битвы.

© Sputnik / Федор Левшин Советские артиллеристы. Курская битва

1946 — День рождения бикини — во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.

Родились:

1789 — Фаддей Булгарин (ум. 1859), русский писатель, критик, издатель.

1793 — Павел Пестель, русский дворянин, декабрист, один из основателей Масонской Ложи в Кишиневе.

1802 — Павел Нахимов (ум. 1855), русский флотоводец, адмирал.

1889 — Жан Кокто (ум. 1963), французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссер.

1903 — Владимир Сутеев (ум. 1993), советский детский писатель, иллюстратор и мультипликатор.

Скончались:

1852 — Михаил Загоскин (р. 1789), писатель, автор исторических романов комедий.

1905 — Григорий Пушкин (р.1835), русский офицер, младший сын великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.