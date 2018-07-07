Какой сегодня праздник 7 июля

А вы знали, что сегодня Международный день Днепра? А еще 6 июля отмечается День Ивана Купала.
События в этот день:
1770 — Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.
1881 — В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
Родились:
1884 — Лион Фейхтвангер (ум. 1958), немецкий писатель еврейского происхождения.
1887 — Марк Шагал (ум. 1985), российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
1939 — Елена Образцова (ум. 2015), оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.
1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
1962 — Жанна Агузарова, певица, бывшая вокалистка группы "Браво".
Скончались:
1930 — Артур Конан Дойль (р. 1859), английский писатель, создатель образа Шерлока Холмса.
1967 — Вивьен Ли (род. 1913), английская актриса, обладательница двух премий "Оскар".
2014 — Альфредо Ди Стефано (р. 1926), аргентинский и испанский футболист.