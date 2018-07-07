Какой сегодня праздник 7 июля

Этот день является 188-м в григорианском календаре. До конца года остается 177 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день Днепра? А еще 6 июля отмечается День Ивана Купала.

События в этот день:

1770 — Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.

1881 — В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

Родились:

1884 — Лион Фейхтвангер (ум. 1958), немецкий писатель еврейского происхождения.

1887 — Марк Шагал (ум. 1985), российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

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1939 — Елена Образцова (ум. 2015), оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.

1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1962 — Жанна Агузарова, певица, бывшая вокалистка группы "Браво".

Скончались:

1930 — Артур Конан Дойль (р. 1859), английский писатель, создатель образа Шерлока Холмса.

1967 — Вивьен Ли (род. 1913), английская актриса, обладательница двух премий "Оскар".

2014 — Альфредо Ди Стефано (р. 1926), аргентинский и испанский футболист.