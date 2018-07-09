Какой сегодня праздник 9 июля

А вы знали, что именно в этот день в 1762 году на российский престол взошла Екатерина Великая?
События в этот день:
1877 — Изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company".
1877 — В Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
Родились:
1931 — Андрей Капица (ум. 2011), советский и российский географ и геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН.
1938 — Лия Ахеджакова, актриса театра и кино, народная артистка России.
1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010-2014).
1956 — Том Хэнкс, известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
1964 — Кортни Лав, американская актриса и певица, солистка рок-группы "Hole", вдова Курта Кобейна.
1976 — Екатерина Гусева, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
1978 — Дмитрий Дюжев, российский актер.
Скончались:
1912 — Ион Лука Караджале (р. 1852), румынский писатель, драматург.
2002 — Бруно Фрейндлих (р. 1909), актер театра и кино, народный артист СССР, отец Алисы Фрейндлих.