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Девушки на фоне храма

Какой сегодня праздник 10 июля

© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (152)
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Праздники 10 июля, что происходило раньше в этот день, и кто родился 10 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 июля 1995 года Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их? Чем еще ознаменовано 10 июля — в подборке Sputnik.

Что происходило 10 июля:

1878 — В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток. Судьи на футбольном поле появились в 1873 году. Изначально они давали команды только голосом и знаками, реже пользовались колокольчиком. Затем на одном матче в Лондоне арбитром на игру назначили…полицейского. Поэтому, когда на поле возникла потасовка, он по привычке засвистел. Это возымело отрезвляющий эффект на игроков, с тех пор свисток стал неотъемлемым инструментом каждого рефери.

1935 — Принято постановление "О генеральном плане реконструкции Москвы". По плану старые улицы выпрямляли и расширяли. Многие старинные дома хотели снести. План не удалось полностью воплотить в жизнь из-за начавшийся Великой Отечественной войны.

Кто родился 10 июля:

1509 — Жан Кальвин, французский богослов, основатель кальвинизм.

1765 — Петр Багратион, русский военный, князь, герой Отечественной войны 1812 года, был учеником Александра Суворова.

1830 — Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.

Potato Harvest by Camille Pissarro
© Photo : Camille Pissarro
"Potato Harvest" by Camille Pissarro

1856 — Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.

Н.Тесла, физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники
© Sputnik / Anatoliy Sergeev-Vasiliev
Н.Тесла, физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники

1871 — Марсель Пруст, французский писатель.

1902 — Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор, Народный артист СССР.

1905 — Лев Кассиль, советский писатель-прозаик.

1947 — Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.

1957 — Юрий Стоянов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

Кого не стало (умер) 10 июля:

1858 — Огюст Монферран, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (152)
Теги:
праздник 10 июля, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Лев Кассиль, Сергей Лемешев, Марсель Пруст, Петр Багратион, Камиль Писсаро, Жан Кальвин, Никола Тесла, Англия, Россия
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