Какой сегодня праздник 11 июля

Праздники 11 июля, что происходило раньше в этот день и кто родился 11 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 11 июля Всемирный день шоколада? А еще сегодня в мире отмечают день народонаселения.

Также в этот день профессиональный праздник у художников по свету.

Что происходило 11 июля:

1960 — В Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику. Государство распадется в 1993 году.

1941 — Началась героическая оборона Киева — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле — сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны.

Кто родился 11 июля:

1903 — Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.

1934 — Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи "Armani".

1951 — Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.

1960 — Антон Табаков, российский бизнесмен и актер, сын Олега Табакова.

Кого не стало 11 июля:

1844 — Евгений Боратынский, русский поэт.

1989 — Лоренс Оливье (р. 1907), английский актер и режиссер.

2014 — Томми Рамон (р. 1949), барабанщик и продюсер американской панк-рок-группы "Ramones".