Какой сегодня праздник 12 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 12 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 12 июля — Международный день фотографа. А еще сегодня — Всемирный день бортпроводника. Также в этот день открывается фестиваль "Славянский базар" в Витебске.

Что происходило 12 июля:

1783 — В Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Он стал одним из символов высокой русской культуры.

1917 — Во время Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применен отравляющий газ "иприт".

1943 — В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.

Кто родился 12 июля:

100 до н. э. — Юлий Цезарь (ум. 44 до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец и писатель.

1884 — Амедео Модильяни (ум. 1924), итальянский художник и скульптор.

1904 — Пабло Неруда (ум. 1973), чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии (1971).

1946 — Валентина Толкунова (ум. 2010), певица, народная артистка РСФСР.

1949 — Павел Лунгин, советский и российский сценарист и кинорежиссер, народный артист России.

1958 — Валерий Кипелов, солист ансамбля "Лейся, песня", групп "Ария" и "Кипелов".

1963 — Александр Домогаров, российский актер театра и кино, народный артист России.

Кого не стало 12 июля:

1855 — Павел Степанович Нахимов (р. 1802), русский флотоводец, адмирал.

1981 — Борис Полевой (р. 1908), писатель, главный редактор журнала "Юность" (1967-1981).

2015 — Сергей Арцибашев (р. 1951), театральный режиссер, актер театра и кино, народный артист России.