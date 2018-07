Какой сегодня праздник 13 июля

А вы знали, что в 13 июля в 1930 году в Уругвае открылся первый в истории Чемпионат мира по футболу? А православные отмечают 13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Чем еще ознаменован этот день:

Что происходило 13 июля:

1728 — Русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.

1930 — Начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1939 — Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart".

Кто родился 13 июля:

1798 — Александра Романова, российская императрица (1825-1855), супруга Николая I.

1923 — Михаил Пуговкин (ум. 2008), киноактер, народный артист СССР.

1928 — Валентин Пикуль (ум. 1990), русский советский писатель, автор популярных исторических романов.

1942 — Харрисон Форд, американский киноактер.

© Sputnik / Владимир Трефилов Американский актер Харрисон Форд

1944 — Эрнё Рубик, венгерский изобретатель знаменитого кубика Рубика.

1985 — Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.

Кого не стало 13 июля:

1793 Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев.

1954 — Фрида Кало (р. 1907), мексиканская художница.

1966 — Беатриса Саксен-Кобург-Готская (р. 1884), принцесса Великобританская и Саксен-Кобург-Готская, внучка российского императора Александра II.

1956 — Владимир Захаров, советский композитор, музыкальный деятель, Народный артист СССР.