Какой сегодня праздник 14 июля

А вы знали, что 14 июля 1990 года в СССР вышел указ президента "О демократизации и развитии телевидения в СССР". Чем еще ознаменован этот день — в подборке Sputnik.
Что происходило 14 июля:
1099 — Участники первого крестового похода во главе с Готфридом Бульонским начали штурм Иерусалима.
1789 — Взятие Бастилии. Восставший народ освободил семерых заключенных.
1941 — Впервые в бою была применена знаменитая "Катюша".
Кто родился 14 июля:
1743 — Гавриил Державин (ум. 1816), русский государственный деятель и поэт, представитель классицизма.
1862 — Густав Климт (ум. 1918), австрийский художник, один из основоположников модерна в живописи.
1903 — Ирвинг Стоун (ум. 1989), американский писатель.
1918 — Ингмар Бергман (ум. 2007), шведский режиссер кино и театра, сценарист, писатель, обладатель премий "Оскар" и других наград.
1953 — Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы "Space".
1979 — Сергей Игнашевич, российский футболист, заслуженный мастер спорта.
1986 — Пелагея, российская певица.
Кого не стало 14 июля:
1939 — Альфонс Мария Муха (р. 1860), чешский художник.
1967 — Тудор Аргези (р. 1880), румынский поэт, прозаик и литературный критик.
1968 — Константин Паустовский (р. 1892), русский писатель.
2017 — Анн Голон (р. 1921), французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике.