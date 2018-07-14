Какой сегодня праздник 14 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 14 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 14 июля 1990 года в СССР вышел указ президента "О демократизации и развитии телевидения в СССР". Чем еще ознаменован этот день — в подборке Sputnik.

Что происходило 14 июля:

1099 — Участники первого крестового похода во главе с Готфридом Бульонским начали штурм Иерусалима.

1789 — Взятие Бастилии. Восставший народ освободил семерых заключенных.

1941 — Впервые в бою была применена знаменитая "Катюша".

Кто родился 14 июля:

1743 — Гавриил Державин (ум. 1816), русский государственный деятель и поэт, представитель классицизма.

1862 — Густав Климт (ум. 1918), австрийский художник, один из основоположников модерна в живописи.

1903 — Ирвинг Стоун (ум. 1989), американский писатель.

1918 — Ингмар Бергман (ум. 2007), шведский режиссер кино и театра, сценарист, писатель, обладатель премий "Оскар" и других наград.

1953 — Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы "Space".

1979 — Сергей Игнашевич, российский футболист, заслуженный мастер спорта.

© Sputnik / Евгения Новоженина Сергей Игнашевич (Россия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

1986 — Пелагея, российская певица.

Кого не стало 14 июля:

1939 — Альфонс Мария Муха (р. 1860), чешский художник.

1967 — Тудор Аргези (р. 1880), румынский поэт, прозаик и литературный критик.

1968 — Константин Паустовский (р. 1892), русский писатель.

2017 — Анн Голон (р. 1921), французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике.