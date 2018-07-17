Этот день в истории: 17 июля

А вы знали, что 17 июля — Всемирный день международного уголовного правосудия? А в России сегодня отмечают День военно-морской авиации и День этнографа.
А еще 17 июля — День памяти преподобного Андрея Рублева. Чем еще ознаменовано 17 июля — в подборке Sputnik.
Что происходило 17 июля:
1918 — В Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.
1942 — Началась Сталинградская битва.
Кто родился 17 июля:
1797 — Поль Деларош (ум. 1856), французский живописец, основоположник натуралистической исторической живописи.
1891 — Борис Лавренев (ум. 1959), русский писатель.
1949 — Гизер Батлер, английский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Black Sabbath".
1954 — Ангела Меркель, немецкий политик, 8-й Федеральный канцлер Германии и 34-й канцлер Германии.
1958 — Вонг Кар-Вай, гонконгский кинорежиссер и сценарист, обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.
Кого не стало 17 июля:
1762 — Пётр III (р. 1728), российский император (в 1762).
1918 — Николай II (р. 1868), император России (расстрелян одновременно с супругой и детьми).