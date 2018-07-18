Какой сегодня праздник 18 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 18 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 18 июля в мире отмечают День Нельсона Манделы? Он был президентом Южно-Африканской республики в 1994-1999 годах. Стал известен как борец с режимом апартеида (расовой дискриминации) в Южной Африке. В декабре 2013 года его не стало.

Что происходило 18 июля:

1870 — Принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.

1985 — Создан первый "Тетрис".

Кто родился 18 июля:

1811 — Уильям Теккерей (ум. 1863), английский писатель.

1909 — Андрей Андреевич Громыко (ум. 1989), советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР и председатель Президиума Верховного Совета СССР.

© Sputnik / Лев Иванов Министр иностранных дел СССР, член Политбюро ЦК КПСС Андрей Андреевич Громыко

1918 — Нельсон Мандела (ум. 2013), президент ЮАР (1994-1999 гг.).

© AP Photo / Denis Farrell-Pool Британский ученый Стивен Хокинг во время встречи с бывшим президентом Южно-Африканской Республики Нельсоном Манделой

1932 — Евгений Евтушенко (ум. 2017), русский советский поэт, прозаик, публицист, режиссер, сценарист.

1938 — Пол Верховен, американский режиссер голландского происхождения.

1956 — Любовь Казарновская, советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, профессор.

1967 — Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер.

Кого не стало 18 июля:

1610 — Микеланджело Караваджо (р. 1571), итальянский живописец, основоположник европейской реалистической живописи.

1817 — Джейн Остин (р. 1775), английская писательница, классик западной литературы.

1918 — Великая княгиня Елизавета Федоровна (р. 1864).