Какой сегодня праздник 18 июля

Знаете ли вы, что 18 июля в мире отмечают День Нельсона Манделы? Он был президентом Южно-Африканской республики в 1994-1999 годах. Стал известен как борец с режимом апартеида (расовой дискриминации) в Южной Африке. В декабре 2013 года его не стало.
Что происходило 18 июля:
1870 — Принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.
1985 — Создан первый "Тетрис".
Кто родился 18 июля:
1811 — Уильям Теккерей (ум. 1863), английский писатель.
1909 — Андрей Андреевич Громыко (ум. 1989), советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР и председатель Президиума Верховного Совета СССР.
1918 — Нельсон Мандела (ум. 2013), президент ЮАР (1994-1999 гг.).
1932 — Евгений Евтушенко (ум. 2017), русский советский поэт, прозаик, публицист, режиссер, сценарист.
1938 — Пол Верховен, американский режиссер голландского происхождения.
1956 — Любовь Казарновская, советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, профессор.
1967 — Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер.
Кого не стало 18 июля:
1610 — Микеланджело Караваджо (р. 1571), итальянский живописец, основоположник европейской реалистической живописи.
1817 — Джейн Остин (р. 1775), английская писательница, классик западной литературы.
1918 — Великая княгиня Елизавета Федоровна (р. 1864).