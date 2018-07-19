Какой сегодня праздник 19 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 19 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в 19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры?

Что происходило 19 июля:

1900 — Открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара.

Кто родился 19 июля:

1814 — Сэмюэль Кольт (ум. 1862), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.

1834 — Эдгар Дега (ум. 1917), французский живописец, график и скульптор.

1893 — Владимир Маяковский (ум. 1930), русский советский поэт.

© Sputnik / РИА Новости В.В.Маяковский

1934 — Александр Ширвиндт, советский и российский актер, народный артист РСФСР.

1935 — Василий Ливанов, советский и российский актер, народный артист РСФСР.

1938 — Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский режиссер, актер, певец, сценарист, автор песен, народный артист Грузинской ССР.

1976 — Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения.

Кого не стало 19 июля:

1374 — Франческо Петрарка (р. 1304), итальянский поэт.

1984 — Фаина Раневская (р. 1896), актриса, народная артистка СССР.

1990 — Георгий Бурков (р. 1933), актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

2013 — Михаил Горшенев (р. 1973), российский рок-музыкант, лидер панк-группы "Король и Шут".