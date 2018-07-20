Какой сегодня праздник 20 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 20 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 20 июля — Международный день шахмат? А еще сегодня — Международный день торта.

Что происходило 20 июля:

1924 — В Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE.

1941 — Великая Отечественная война: на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись — "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".

1944 — Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.

Кто родился 20 июля:

1869 — Владимир Набоков (ум. 1922), русский юрист, политик, один из лидеров партии кадетов, отец писателя Владимира Набокова.

1930 — Олег Анофриев (ум. 2018), советский и российский актер, режиссер, автор и исполнитель песен, народный артист России.

1940 — Давид Федорович Тухманов, композитор-песенник, народный артист России.

1941 — Людмила Чурсина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1963 — Александр Жулин, российский фигурист.

1982 — Борис Корчевников, российский тележурналист, телеведущий и актер.

Кого не стало 20 июля:

1816 — Гавриил Державин (р. 1743), русский поэт и государственный деятель.

1927 — Фердинанд I (р. 1865), король Румынии (1914-1927).

1973 — Брюс Ли (р. 1940), гонконгский и американский мастер единоборств, актер, режиссер, постановщик боевых сцен.

1990 — Сергей Параджанов (р. 1924), советский кинорежиссер, сценарист и художник.

2016 — Павел Шеремет (р. 1971), российский, украинский и белорусский телеведущий и журналист.

2017 — Честер Беннингтон (р. 1976), американский рок-музыкант, вокалист групп "Linkin Park" и "Dead by Sunrise".