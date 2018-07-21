Какой сегодня праздник 21 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 21 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 июля родился великий американский писатель Эрнест Хэмингуэй?

Что происходило 21 июля:

1613 — (11 июля по старому стилю) в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на российском престоле.

1774 — Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768-1774.

1969 — Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны.

Кто родился 21 июля:

1821 — Василе Александри (ум. 1890), румынский поэт, драматург, политик и дипломат.

© Sputnik / Miroslav Rotari Vasile Alecsandri

1899 — Эрнест Хемингуэй (ум. 1961), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1954).

1948 — Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик (ум. 2017).

© Sputnik / Валерий Левитин Сатирик Михаил Задорнов

1951 — Робин Уильямс (ум. 2014), американский актер.

1966 — Татьяна Лазарева, российская актриса, телеведущая, лауреат премии "ТЭФИ".

1969 — Авраам Руссо, российский эстрадный певец.

1971 — Шарлотта Генсбур, французская актриса.

1978 — Джош Хартнетт, американский киноактер.

Кого не стало 21 июля:

1907 — Николае Григореску (р. 1838), крупнейший румынский художник.

1970 — Михаил Герасимов (р. 1907), антрополог-скульптор и археолог, автор метода восстановления внешности человека по форме черепа.