Какой сегодня праздник 22 июля

1983 — Арсение Тодераш, исполнитель эстрадной музыки. Бывший участник группы O-Zone.
А вы знали, что сегодня Международный день бокса?
Что происходило 22 июля:
1894 — В Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
1944 — Основан Международный валютный фонд.
Кто родился 22 июля:
1596 — Михаил Федорович (ум. 1645), русский царь, первый из династии Романовых.
1946 — Мирей Матье, французская певица.
1947 — Дон Хенли, американский рок-музыкант, ударник и певец группы "The Eagles".
1949 — Джуна (настоящее имя Евгения Давиташвили; ум. 2015), советская и российская целительница, астролог.
1951 — Олег Газманов, эстрадный певец, поэт и композитор, народный артист России.
1966 — Иван Охлобыстин, актер, режиссер, сценарист.
1974 — Джета Бурлаку, молдавская исполнительница джазовой музыки.
1975 — Валерий Осталеп, юрист, дипломат, общественный деятель, политический аналитик, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции (2005-2009).
Кого не стало 22 июля:
1958 — Михаил Зощенко (р. 1895), русский советский писатель.
2012 — Богдан Ступка (р. 1941), советский и украинский актер театра и кино, народный артист СССР.