Какой сегодня праздник 23 июля

Две молдавские группы Sunstroke project и DoReDoS выступили на фестивале Лаймы Вайкуле.

Пользователи из Европы, России и Азии шлют отчеты о сбоях в работе мессенджера

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.