Какой сегодня праздник 24 июля

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Как завершится для Молдовы 2018 год: версии Додона в гостях у Sputnik Глава молдавского государства рассказал о вероятных сценариях после парламентских выборов, а также о наилучшей перспективе для внешней политики страны. 126

Додон о встрече Путина и Трампа: Молдова только выиграет от этого диалога Молдавский лидер рассказал о том, что значит для нашей страны, в частности, встреча президентов России и США. 170