Какой сегодня праздник 25 июля

А вы знали, что 25 июля родился знаменитый русский писатель и актер Василий Шукшин?
Что происходило 25 июля:
1826 — Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский.
1947 — В Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Кто родился 25 июля:
1789 — Михаил Загоскин (ум. 1852), писатель, автор исторических романов комедий.
1929 — Василий Шукшин (ум. 1974), писатель, кинорежиссер, актер.
1959 — Андрей Харитонов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, лауреат Государственной премии УССР (1980).
Кого не стало 25 июля:
1934 — Нестор Махно (р. 1888), украинский анархист.
1955 — Исаак Дунаевский (р. 1900), композитор, дирижер, педагог, народный артист РСФСР.
1969 — Отто Дикс (р. 1891), немецкий художник-экспрессионист.
1980 — Владимир Высоцкий (р. 1938), советский актер театра и кино, поэт, автор и исполнитель собственных песен.
1996 — Микаэл Таривердиев (р. 1931), композитор, народный артист РСФСР.
2008 — Михаил Пуговкин (р. 1923), актер театра и кино, народный артист СССР.