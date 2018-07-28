Какой сегодня праздник 28 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 28 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 28 июля День Крещения Руси? А еще в этот день в мире отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом.

Что происходило 28 июля:



1858 — Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике.

1914 — Началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества.

Кто родился 28 июля:

1906 — Федор Решетников (ум. 1988), советский художник.

1923 — Владимир Басов (ум. 1987), актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР.

1926 — Инна Макарова, киноактриса, народная артистка СССР.

1929 — Жаклин Кеннеди (ум. 1994), первая леди США с 1961 по 1963 год.

1943 — Марианна Вертинская, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, старшая дочь А. Вертинского.

1943 — Ричард Райт (ум. 2008), британский музыкант, автор песен, клавишник рок-группы Pink Floyd.

1954 — Уго Чавес (ум. 2013), президент Венесуэлы.

1982 — Максим Матвеев, российский актер театра и кино.

Кого не стало 28 июля:

1741 — Антонио Вивальди (р. 1678), итальянский композитор, скрипач и дирижер.

1750 — Иоганн Себастьян Бах (р. 1685), немецкий композитор.