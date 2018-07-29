Какой сегодня праздник 29 июля

А вы знали, что 29 июля в Молдове день Конституции? А в мире отмечают Международный день тигра.
Что происходило в этот день:
1994 — Парламент принял Конституцию Республики Молдова.
1836 — В Париже на площади Звезды (ныне — Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка.
Кто родился 29 июля:
1817 — Иван Айвазовский (ум. 1900), русский художник-маринист.
1915 — Павел Кадочников (ум. 1988), советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
1945 — Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер.
1954 — Игорь Крутой, советский и российский композитор, народный артист России.
Кого не стало 29 июля:
1890 — Винсент Ван Гог (р. 1853), голландский художник.
1983 — Луис Буньюэль (р. 1900), испанский и мексиканский кинорежиссер.