Какой сегодня праздник 31 июля

А вы знали, что 31 июля Международный день африканской женщины?
Что происходило 31 июля:
1956 — В Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне — "Лужники").
Кто родился 31 июля:
1914 — Луи Де Фюнес (ум. 1983), французский киноактер, режиссер и продюсер испанского происхождения.
1930 — Олег Попов (ум. 2016), артист цирка, клоун, народный артист СССР.
1937 — Эдита Пьеха, советская и российская певица польского происхождения.
1945 — Леонид Якубович, российский актер и телеведущий.
1964 — C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.
1965 — Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.
1986 — Евгений Малкин, российский хоккеист, чемпион мира.
Кого не стало 31 июля:
1556 — Игнатий Лойола (р. 1491), основатель ордена иезуитов.
1784 — Дени Дидро (р. 1713), французский писатель, философ-просветитель, драматург.
1886 — Ференц Лист (р. 1811), венгерский композитор, пианист, дирижер.
1944 — Погиб Антуан де Сент-Экзюпери.
2016 — Фазиль Искандер (р. 1929), советский и абхазский писатель и поэт.