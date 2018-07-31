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Бананы

Полезно для здоровья: лечебные свойства бананов

© Flickr/ torbakhopper
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Тема:
Утро с нами! (57)
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Банан имеет массу полезных свойств для здоровья человека: этот фрукт благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние кожи, нормализует давление и поднимает настроение.

Благодаря высокому содержанию железа, бананы полезны для образования гемоглобина в крови. Клетчатка, которой богаты бананы, помогает устранить неполадки в системе ЖКТ.

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Поскольку в банане присутствуют сразу все возможные виды природного сахара — глюкоза, фруктоза и сахароза — этот фрукт обладает полезным свойством мгновенно заряжать энергией уставший или обессиленный организм (именно поэтому бананы так популярны среди профессиональных спортсменов.

А еще употребление бананов защищает от развития атеросклероза — главного провокатора смертельно опасных болезней сердечно-сосудистой системы. Группа американских ученых сделала вывод о том, что употребление бананов, являющихся продуктами с высоким содержанием калия, помогает предотвратить процесс скопления атеросклеротических бляшек в сосудах и артериях.

По словам специалистов, атеросклероз начинается с увеличения количества холестериновых бляшек, оседающих на внутренних стенках сосудов. Такое накопление в течение какого-то времени приводит к утолщению сосудов и способствует аккумуляции в них кальция, уничтожая гибкость и эластичной.

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Еще одно из самых удивительных и приятных свойств банана — его способность значительно повысить сексуальную активность человека. Все дело в триптофане. При употреблении бананов в пищу, эта аминокислота не только повышает настроение, стимулируя выработку серотонина. Наряду с этим, вступая в сложные химические процессы в организме, эта аминокислота обладает полезным свойством повышать потенцию у мужчин и усиливать сексуальное желание у женщин.

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Именно поэтому бананы заслужили себе почетное место в списке продуктов-афродизиаков. Ну и кроме того, бананы способствуют выработке так называемого гормона любви — окситоцина. Который вызывает у людей чувство глубокой привязанности и сексуальной близости. А недавно Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники>>>

По материалам из открытых источников.

Тема:
Утро с нами! (57)

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Теги:
бананы, проблемы со здоровьем, профилактика, здоровый образ жизни, еда
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