Какой сегодня праздник 2 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 2 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в России сегодня отмечают День Воздушно-десантных войск?

Что происходило 2 августа:

47 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат ставшее знаменитым сообщение "пришел, увидел, победил".

1946 — Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН).

Кто родился 2 августа:

1932 — Питер О'Тул (ум. 2013), английский актер.

1934 — Валерий Быковский, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

1961 — Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров, в том числе и пародийных.

1972 — Илья Кнабенгоф, российский поэт и музыкант, лидер рок-группы "Пилот".

1980 — Александр Емельяненко, российский боец по смешанным единоборствам.

Кого не стало 2 августа:

1788 — Томас Гейнсборо (р. 1727), английский художник.

1997 — Уильям Берроуз (р. 1914), американский писатель, эссеист, представитель бит-поколения.