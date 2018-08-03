Какой сегодня праздник 3 августа

А вы знали, что с 3 августа в мире отмечают Международный день пива?
Что происходило 3 августа:
1492 — Началась первая экспедиция Христофора Колумба.
1778 — В Милане открылось здание оперы "Ла Скала".
1959 — Открылся первый Московский международный кинофестиваль
Кто родился 3 августа:
1935 — Мария Биешу (ум. 2012), молдавская оперная и камерная певица, народная артистка СССР.
1946 — Николай Бурляев, российский актер театра и кино, режиссер.
1979 — Эванджелин Лилли, канадская актриса.
1986 — Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
Кого не стало 3 августа:
1968 — Константин Рокоссовский (р. 1896), маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
1994- Иннокентий Смоктуновский (р. 1925), советский и российский актёр театра и кино.
1998 — Альфред Шнитке (р. 1934), советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки.
2008 — Александр Солженицын (р. 1918), русский писатель, лауреат Нобелевской премии.