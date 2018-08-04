Какой сегодня праздник 4 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 4 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 4 августа православные отмечают день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины?

Что происходило 4 августа:

1668 — В самом центре региона Шампани во Франции монах-бенедиктинец Пьер Периньон создал первое в истории игристое вино.

1777 — В Лондоне открыт первый в мире цирк.

Кто родился 4 августа:

1900 — Елизавета Боуз-Лайон (ум. 2002), мать царствующей королевы Великобритании Елизаветы II.

1901 — Луи Армстронг (ум. 1971), выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор.

1905 — Борис Александрович Александров (ум. 1994), советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР.

1929 — Ясир Арафат (ум. 2004), председатель исполкома Организации освобождения Палестины.

1947 — Клаус Шульце, немецкий композитор и музыкант, один из основоположников электронной музыки.

1961 — Барак Обама, 44-й президент США.

1970 — Глеб Самойлов, рок-музыкант, участник российской рок-группы "Агата Кристи".

Кого не стало 4 августа:

1875 — Ганс Христиан Андерсен (р. 1805), датский писатель, поэт и сказочник.

1900 — Исаак Левитан (р. 1860), русский художник.

1983 — Юрий Левитан (р. 1914), диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР.