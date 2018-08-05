Какой сегодня праздник 5 августа

А вы знали, что 5 августа в мире отмечают Международный день светофора? А еще во многих странах СНГ — День железнодорожника.
Что происходило 5 августа:
1941 — Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.
1966 — Вышел культовый альбом в истории рок-музыки "Revolver" группы "The Beatles".
1967 — Рок-группа "Pink Floyd" выпустила первый альбом.
Кто родился 5 августа:
1844 — Илья Репин (ум. 1930), русский художник-передвижник.
1850 — Ги де Мопассан (ум. 1893), французский писатель.
1930 — Нил Армстронг (ум. 2012), американский астронавт.
1963 — Наталья Лапина, советская и российская актриса и эстрадная певица.
Кого не стало 5 августа:
1895 — Фридрих Энгельс (р. 1820), немецкий философ, один из основоположников марксизма.
1962 — Мерилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер; р. 1926), американская актриса.
1984 — Ричард Бартон (р. 1925), английский актер, муж Элизабет Тейлор.