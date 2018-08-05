Какой сегодня праздник 5 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 5 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 5 августа в мире отмечают Международный день светофора? А еще во многих странах СНГ — День железнодорожника.

Что происходило 5 августа:

1941 — Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.

1966 — Вышел культовый альбом в истории рок-музыки "Revolver" группы "The Beatles".

1967 — Рок-группа "Pink Floyd" выпустила первый альбом.

Кто родился 5 августа:

1844 — Илья Репин (ум. 1930), русский художник-передвижник.

1850 — Ги де Мопассан (ум. 1893), французский писатель.

1930 — Нил Армстронг (ум. 2012), американский астронавт.

© AFP 2018 / NASA "Человек на Луне", Нил Армстронг, NASA, 1969

1963 — Наталья Лапина, советская и российская актриса и эстрадная певица.

Кого не стало 5 августа:

1895 — Фридрих Энгельс (р. 1820), немецкий философ, один из основоположников марксизма.

1962 — Мерилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер; р. 1926), американская актриса.

© AFP 2018 / Портрет Мэрилин Монро, сделанный за несколько месяцев до ее смерти

1984 — Ричард Бартон (р. 1925), английский актер, муж Элизабет Тейлор.