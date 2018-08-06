Какой сегодня праздник 6 августа

А вы знали, что 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия?
Что происходило 6 августа:
1806 — Священная Римская империя прекратила свое существование.
1945 — На японский город Хиросима сброшена атомная бомба.
1991 — Появился первый интернет-сервер.
Кто родился 6 августа:
1856 — Аполлинарий Васнецов (ум. 1933), российский живописец и график, автор трудов по теории искусства, истории, археологии.
1928 — Энди Уорхол (ум. 1987), американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.
1972 — Джери Холлиуэлл, британская певица, бывшая участница группы "Spice Girls".
1973 — Вера Фармига, американская актриса.
1983 — Робин ван Перси, голландский футболист.
Кого не стало 6 августа:
1657 — Богдан Хмельницкий (р. 1596), украинский гетман, полководец и государственный деятель.
1660 — Диего Родригес Веласкес (р. 1599), художник, крупнейший представитель испанского барокко.
1925 — убит Григорий Котовский (р. 1881), герой гражданской войны.