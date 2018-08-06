Какой сегодня праздник 6 августа

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Как снимали "Табор уходит в небо": фильм мог стать пятисерийным Заслуженный деятель искусств, актер театра "Сатирикус" Серджиу Финити в легендарной киноленте "Табор уходит в небо" сыграл цыгана Бубулю. Эта роль стала для него стартовой в кино. По признанию артиста, уроки гениального Эмиля Лотяну он запомнил на всю жизнь. 266