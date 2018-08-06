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Какой сегодня праздник 6 августа

© Flickr / Ministerio TIC Colombia
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (176)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 6 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия?

Что происходило 6 августа:

1806 — Священная Римская империя прекратила свое существование.

1945 — На японский город Хиросима сброшена атомная бомба.

1991 — Появился первый интернет-сервер.

Кто родился 6 августа:

1856 — Аполлинарий Васнецов (ум. 1933), российский живописец и график, автор трудов по теории искусства, истории, археологии.

1928 — Энди Уорхол (ум. 1987), американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.

Картина Автопортрет (Энди Уорхол, 1986 г.)
© Sputnik / Владимир Федоренко
Картина "Автопортрет" (Энди Уорхол, 1986 г.)

1972 — Джери Холлиуэлл, британская певица, бывшая участница группы "Spice Girls".

1973 — Вера Фармига, американская актриса.

1983 — Робин ван Перси, голландский футболист.

Кого не стало 6 августа:

1657 — Богдан Хмельницкий (р. 1596), украинский гетман, полководец и государственный деятель.

1660 — Диего Родригес Веласкес (р. 1599), художник, крупнейший представитель испанского барокко.

1925 — убит Григорий Котовский (р. 1881), герой гражданской войны.

Памятник Котовскому в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Памятник Котовскому в Кишиневе
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (176)
Теги:
праздники 6 августа, Вера Фармига, Робин ван Перси, Джери Холлиуэлл, Борис Платонов, Энди Уорхол, Богдан Хмельницкий, Диего Родригесе де Сильва Веласкес, Григорий Котовский, Япония
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