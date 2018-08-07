Какой сегодня праздник: 7 августа

А вы знали, что 7 августа родилась певица София Ротару?
Что происходило 7 августа:
1870 — Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение "Я встретил вас…".
1941 — Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран.
Кто родился 7 августа:
1947 — София Ротару, певица, народная артистка СССР.
1954 — Валерий Газзаев, российский футболист и футбольный тренер.
1955 — Владимир Сорокин, русский писатель, лауреат Букеровской премии.
1958 — Брюс Дикинсон, британский рок-музыкант, вокалист группы "Iron Maiden".
1958 —Дмитрий Золотухин, советский и российский кинорежиссер, актер.
1960 — Дэвид Духовны, американский актер.
1973 — Михаил Горшенев (ум. 2013), вокалист и основатель группы "Король и Шут".
1975 — Шарлиз Терон, голливудская актриса.
1978 — Юлия Чичерина, русская певица.
Кого не стало 7 августа:
1921 — Александр Блок (р. 1880), русский поэт.
1938 — Константин Станиславский (р. 1863), советский театральный деятель.
1941 — Рабиндранат Тагор (р. 1861), индийский писатель, философ, лауреат Нобелевской премии (1913).