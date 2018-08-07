Какой сегодня праздник: 7 августа

Кругом мусор - кошмарная ситуация в пригороде Кишинева: и.о. примара считает, что это настоящая экологическая катастрофа.

Аурелия Дундук решила рассказать о том, как ее бывший сожитель, в убийстве которого обвиняют трех дочерей, долгие годы издевался над ней и их общими детьми.