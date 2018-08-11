Какой сегодня праздник: 11 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 11 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 11 августа православные отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца?

Что происходило 11 августа:

1959 — В Москве открыт международный аэропорт "Шереметьево".

1973 — В СССР начался показ фильма "Семнадцать мгновений весны".

1979 — В авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда "Пахтакор".

Кто родился 11 августа:

1795 — Иван Спасский (ум. 1861), русский врач, домашний доктор семьи А. С. Пушкина, автор записок о последних днях жизни поэта.

1808 — Анна Андро, русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз.

1954 — Джо Джексон, британский рок-музыкант, автор песен.

1974- Оскар Кучера, российский актер и ведущий.

Кого не стало 11 августа:

1932 — Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель.

1996 — Ванга, болгарская ясновидящая.