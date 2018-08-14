Какой сегодня праздник: 14 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 14 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

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Что происходило 14 августа:

1941 — Главы США и Великобритании подписали "Атлантическую хартию". Атлантическая хартия была призвана определить устройство мира после победы союзников во Второй мировой войне, несмотря на то, что Соединенные Штаты в войну еще не вступили. Послужила основой создания Организации Объединенных Наций, а также основы будущего политического и экономического миропорядка в целом.

Кто родился 14 августа:

1867 — Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат.

1945 — Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер.

1958 — Михаил Ширвиндт, российский телеведущий.

1962 — Алена Свиридова, певица, заслуженная артистка России.

1966 — Холли Берри, американская киноактриса и модель, лауреат премии "Оскар".

1983 — Мила Кунис, американская киноактриса украинского происхождения.

Кого не стало 14 августа:

1988 — Энцо Феррари (р. 1898), итальянский автомобилестроитель и автогонщик.

1996 — Серджу Челибидаке (р. 1912), немецкий дирижер румынского происхождения.

2012 — Сергей Капица (р. 1928), российский и советский ученый, телеведущий.