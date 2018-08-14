Какой сегодня праздник: 14 августа

А вы знали, что православные сегодня отмечают Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня?
Что происходило 14 августа:
1941 — Главы США и Великобритании подписали "Атлантическую хартию". Атлантическая хартия была призвана определить устройство мира после победы союзников во Второй мировой войне, несмотря на то, что Соединенные Штаты в войну еще не вступили. Послужила основой создания Организации Объединенных Наций, а также основы будущего политического и экономического миропорядка в целом.
Кто родился 14 августа:
1867 — Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат.
1945 — Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер.
1958 — Михаил Ширвиндт, российский телеведущий.
1962 — Алена Свиридова, певица, заслуженная артистка России.
1966 — Холли Берри, американская киноактриса и модель, лауреат премии "Оскар".
1983 — Мила Кунис, американская киноактриса украинского происхождения.
Кого не стало 14 августа:
1988 — Энцо Феррари (р. 1898), итальянский автомобилестроитель и автогонщик.
1996 — Серджу Челибидаке (р. 1912), немецкий дирижер румынского происхождения.
2012 — Сергей Капица (р. 1928), российский и советский ученый, телеведущий.