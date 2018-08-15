Какой сегодня праздник: 15 августа

А вы знали, что 15 августа отмечается Международный день археолога?
Что происходило 15 августа:
1835 — Получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.
1877 — Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово "Нellо" (Алло).
Кто родился 15 августа:
1769 — Наполеон I Бонапарт (ум. 1821), французский император (1804-1815).
1771 — Вальтер Скотт (ум. 1832), шотландский писатель.
1931 — Микаэл Таривердиев (ум. 1996), композитор, автор музыки к фильмам, народный артист РСФСР.
1950 — Анна, британская принцесса. Дочь Елизаветы II.
1963 — Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский кинорежиссер, обладатель четырех премий "Оскар".
1972 — Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, обладатель двух "Оскаров" и других наград.
1983 — Тимати, российский хип-хоп-исполнитель.
1990 — Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".
1990 — Нюша, российская поп-певица.
Кого не стало 15 августа:
778 — Роланд, французский маркграф, племянник Карла Великого, легендарный рыцарь.
1057 — Макбет, король Шотландии, персонаж трагедии Шекспира.
1990 — Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".