Какой сегодня праздник: 16 августа

При обрушении моста в итальянской Генуе погиб гражданин Молдовы, семья осталась без отца и мужа.

По словам ведущего научного сотрудника Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктора географии Дорина Лозовану, "мертвое волнение" характерно не только для черноморского побережья Болгарии, но и для полюбившихся жителям Молдовы пляжей Одесской области Украины и Румынии.