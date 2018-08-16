Какой сегодня праздник: 16 августа

А вы знали, что 16 августа родился знаменитый актер Пьер Ришар?
Что происходило 16 августа:
1960 — Основана Международная академия астронавтики (IAA).
Кто родился 16 августа:
1876 — Иван Билибин (ум. 1942), русский советский художник-график, книжный иллюстратор, театральный художник.
1888 — Лоуренс Аравийский (ум. 1935), британский разведчик, путешественник.
1920 — Чарльз Буковски (ум. 1994), американский поэт и писатель.
1934 — Пьер Ришар, французский киноактер и режиссер.
1947 — Геннадий Цыганков (ум. 2006), советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.
1954 — Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер.
1958 — Мадонна, американская певица.
1973 — Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат ТЭФИ.
Кого не стало 16 августа:
1949 — Маргарет Митчелл (р. 1900), американская писательница ("Унесенные ветром").
1969 — Марк Бернес (р. 1911), актер, певец, артист эстрады, народный артист РСФСР.
1977 — Элвис Пресли (р. 1935), американский певец, "король рок-н-ролла".
1987 — Андрей Миронов (р. 1941), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
2017 — Вера Глаголева (р. 1956), российская актриса, сценарист, режиссер и продюсер.