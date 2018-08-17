Какой сегодня праздник: 17 августа

А вы знали, что 17 августа родился известный советский певец Муслим Магомаев?
Что происходило 17 августа:
1903 — Учреждена Пулитцеровская премия. Одна из наиболее престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра.
1977 — Советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
Кто родился 17 августа:
1935 — Олег Табаков (ум. 2018), актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова.
1942 — Муслим Магомаев (ум. 2008), советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист СССР.
1943 — Роберт де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер.
1960 — Шон Пенн, американский актер и режиссер.
1964 — Наталья Ветлицкая, российская джазовая певица.
1968 — Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин; ум. 2015), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".
1977 — Тьерри Анри, французский футболист, чемпион мира (1998).
1984 — Оксана Домнина, российская фигуристка (танцы на льду), чемпионка мира (2009).
Кого не стало 17 августа:
1972 — Александр Вампилов, советский драматург, прозаик, публицист.
1978 — Вера Марецкая, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.