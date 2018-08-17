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Певец Муслим Магомаев

Какой сегодня праздник: 17 августа

© Sputnik / Михаил Озерский
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (187)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 17 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 17 августа родился известный советский певец Муслим Магомаев?

Что происходило 17 августа:

1903 — Учреждена Пулитцеровская премия. Одна из наиболее престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра.

1977 — Советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

Кто родился 17 августа:

1935 — Олег Табаков (ум. 2018), актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова.

1942 — Муслим Магомаев (ум. 2008), советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист СССР.

1943 — Роберт де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер.

1960 — Шон Пенн, американский актер и режиссер.

1964 — Наталья Ветлицкая, российская джазовая певица.

1968 — Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин; ум. 2015), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".

1977 — Тьерри Анри, французский футболист, чемпион мира (1998).

1984 — Оксана Домнина, российская фигуристка (танцы на льду), чемпионка мира (2009).

Кого не стало 17 августа:

1972 — Александр Вампилов, советский драматург, прозаик, публицист.

1978 — Вера Марецкая, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (187)
Теги:
праздники 17 августа, Оксана Домнина, Скрябин, Тьерри Анри, Наталья Ветлицкая, Шон Пенн, Олег Табаков, Муслим Магомаев, Роберт де Ниро
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