Какой сегодня праздник: 18 августа

А вы знали, что ежегодно в каждую третью субботу августа в мире отмечают Всемирный день бездомных животных?
Что происходило 18 августа:
1782 — В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I ("Медный всадник").
Кто родился 18 августа:
1750 — Антонио Сальери (ум. 1825), австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер, педагог.
1933 — Роман Полански (настоящее имя Раймунд Роман Либлинг), американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист польского происхождения.
1936 — Роберт Редфорд, американский кинорежиссер, актер, обладатель "Оскара".
1945 — Владимир Мигуля (ум. 1996), композитор и певец, заслуженный деятель искусств РСФСР.
1952 — Патрик Суэйзи (ум. 2009), американский киноактер.
1969 — Эдвард Нортон, американский киноактер.
1976 — Михаэль Грайс, немецкий биатлонист, трехкратный чемпион мира.
Кого не стало 18 августа:
1850 — Оноре де Бальзак (р. 1799), французский писатель, классик мировой литературы.
1989 — Тамара Логинова (р. 1929), советская актриса.