Какой сегодня праздник: 19 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 19 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи? А еще 19 августа — всемирный день фотографии.

А у православных сегодня Преображение господне.

Что происходило 19 августа:

1991 — В Москве произошла попытка государственного переворота.

Кто родился 19 августа:

1881 — Джордже Энеску (ум. 1955), румынский композитор, музыкант и дирижер.

1883 — Габриель "Коко" Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды.

© Фото: public domain Коко Шанель.

1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.

1951 — Джон Дикон, бас-гитарист английской рок-группы "Queen".

1981 — Михаил Башкатов, российский актер, телеведущий, капитан команды КВН "Максимум".

Кого не стало 19 августа:

1662 — Блез Паскаль (р. 1623), французский математик, физик, литератор и философ.

1819 — Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.

1929 — Сергей Дягилев (р. 1872), российский театральный и художественный деятель.

© RIA Novosti . Сергей Дягилев и Игорь Стравинский

1936 — Федерико Гарсиа Лорка (р. 1898), испанский поэт и драматург.

1994 — Роберт Рождественский (р. 1932), поэт и переводчик, лауреат Государственной премии СССР.