Какой сегодня праздник: 19 августа

А вы знали, что 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи? А еще 19 августа — всемирный день фотографии.
А у православных сегодня Преображение господне.
Что происходило 19 августа:
1991 — В Москве произошла попытка государственного переворота.
Кто родился 19 августа:
1881 — Джордже Энеску (ум. 1955), румынский композитор, музыкант и дирижер.
1883 — Габриель "Коко" Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды.
1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.
1951 — Джон Дикон, бас-гитарист английской рок-группы "Queen".
1981 — Михаил Башкатов, российский актер, телеведущий, капитан команды КВН "Максимум".
Кого не стало 19 августа:
1662 — Блез Паскаль (р. 1623), французский математик, физик, литератор и философ.
1819 — Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.
1929 — Сергей Дягилев (р. 1872), российский театральный и художественный деятель.
1936 — Федерико Гарсиа Лорка (р. 1898), испанский поэт и драматург.
1994 — Роберт Рождественский (р. 1932), поэт и переводчик, лауреат Государственной премии СССР.