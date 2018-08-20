Какой сегодня праздник: 20 августа

А вы знали, что 20 августа в 1960 году на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка?
Что происходило 20 августа:
1721 — Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа.
Кто родился 20 августа:
1890 — Говард Филлипс Лавкрафт (ум. 1937), американский писатель.
1937 — Андрей Кончаловский, кинорежиссер и сценарист.
1941 — Слободан Милошевич (ум. 2006), бывший президент Югославии.
1948 — Роберт Плант, английский рок-музыкант, вокалист ("Led Zeppelin").
1974 — Эми Адамс, американская актриса.
1983 — Юрий Жирков, российский футболист, заслуженный мастер спорта России.
Кого не стало 20 августа:
1980 — Джо Дассен (р. 1938), французский певец и композитор.
2015 — Лев Дуров (р. 1931), актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.