Какой сегодня праздник 21 августа

А вы знали, что 21 августа родился самый быстрый человек в мире — Усэйн Болт?
Что происходило 21 августа:
1911 — Из Лувра похищена знаменитая "Джоконда".
1991 — В Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП.
Кто родился 21 августа:
1916 — Консуэло Веласкес (ум. 2005), мексиканская пианистка и композитор, автор песни "Besame Mucho".
1935 — Юрий Энтин, советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник.
1952 — Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, участник "Deep Purple".
1967 — Серж Танкян, вокалист американской рок-группы "System of a Down".
1973 — Николай Валуев, российский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории.
1986 — Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, многократный чемпион мира и Олимпийских игр.
1987 — Антон Шипулин, российский биатлонист, олимпийский чемпион.
1988 — Роберт Левандовский, польский футболист.
Кого не стало 21 августа:
1940 — Лев Троцкий (р. 1879), российский политический деятель.
1997 — Юрий Никулин (р. 1921), российский актер, клоун.
2004 — Виктор Авилов (р. 1953), советский и российский актер театра и кино.