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Усэйн Болт

Какой сегодня праздник 21 августа

© Sputnik / Константин Чалабов
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (191)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 21 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 августа родился самый быстрый человек в мире — Усэйн Болт?

Что происходило 21 августа:

1911 — Из Лувра похищена знаменитая "Джоконда".

1991 — В Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП.

Кто родился 21 августа:

1916 — Консуэло Веласкес (ум. 2005), мексиканская пианистка и композитор, автор песни "Besame Mucho".

1935 — Юрий Энтин, советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник.

1952 — Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, участник "Deep Purple".

1967 — Серж Танкян, вокалист американской рок-группы "System of a Down".

1973 — Николай Валуев, российский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории.

1986 — Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, многократный чемпион мира и Олимпийских игр.

1987 — Антон Шипулин, российский биатлонист, олимпийский чемпион.

1988 — Роберт Левандовский, польский футболист.

Кого не стало 21 августа:

1940 — Лев Троцкий (р. 1879), российский политический деятель.

1997 — Юрий Никулин (р. 1921), российский актер, клоун.

А. Миронов и Ю. Никулин на съемках фильма Бриллиантовая рука
© Sputnik / РИА Новости
А. Миронов и Ю. Никулин на съемках фильма "Бриллиантовая рука"

2004 — Виктор Авилов (р. 1953), советский и российский актер театра и кино.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (191)
Теги:
праздники 21 августа, Антон Шипулин, Усэйн Болт, Юрий Энтин, Консуэло Веласкес, Виктор Авилов, Лев Троцкий, Юрий Никулин, Серж Танкян, Николай Валуев, СССР, Франция
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