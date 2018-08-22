Какой сегодня праздник: 22 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 22 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 22 августа в России отмечают День государственного флага?

Что происходило 22 августа:

1456 — принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

Кто родился 22 августа:

1862 — Клод Дебюсси (ум. 1918), французский композитор.

1920 — Рэй Брэдбери (ум. 2012), американский писатель-фантаст.

1927 — Ирина Скобцева, советская киноактриса, народная артистка РСФСР.

1968 — Александр Мостовой, российский футболист.

1974 — Марат Башаров, российский актер театра и кино.

1979 — Марк Тишман, российский певец и композитор.

1988 — Артем Дзюба, российский футболист.

© Sputnik / Alexey Filippov Артем Дзюба радуется забитому мячу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Кого не стало 22 августа:

1999 — Александр Демьяненко (р. 1937), советский и российский актер театра и кино.