Какой сегодня праздник: 22 августа

А вы знали, что 22 августа в России отмечают День государственного флага?
Что происходило 22 августа:
1456 — принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.
Кто родился 22 августа:
1862 — Клод Дебюсси (ум. 1918), французский композитор.
1920 — Рэй Брэдбери (ум. 2012), американский писатель-фантаст.
1927 — Ирина Скобцева, советская киноактриса, народная артистка РСФСР.
1968 — Александр Мостовой, российский футболист.
1974 — Марат Башаров, российский актер театра и кино.
1979 — Марк Тишман, российский певец и композитор.
1988 — Артем Дзюба, российский футболист.
Кого не стало 22 августа:
1999 — Александр Демьяненко (р. 1937), советский и российский актер театра и кино.