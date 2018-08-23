Какой сегодня праздник: 23 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 23 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 23 августа в мире отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации? А в России 23 августа — День воинской славы России.

Что происходило 23 августа:

1939 — Подписан пакт Молотова-Риббентропа — советско-германский договор о ненападении.

1943 — Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.

Кто родился 23 августа:

1754 — Людовик XVI (казнен в 1793г.), король Франции (1774-1792).

1880 — Александр Грин (ум. 1932), русский писатель, представитель романтического реализма.

1951 — Ахмат Кадыров (погиб в 2004), чеченский религиозный и государственный деятель, первый Президент Чеченской Республики (2003-2004).

1964 — Алена Апина, эстрадная певица, заслуженная артистка России.

1977 — Игорь Петренко, российский актер театра и кино.

Кого не стало 23 августа:

1846 — Вильгельм Кюхельбекер (р. 1797), русский поэт, декабрист.

1977 — Наум Габо, русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.