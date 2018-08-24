Какой сегодня праздник: 24 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 24 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 24 августа в Молдове отмечают День освобождения от фашистских захватчиков?

Что происходило 24 августа:

79 — Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.

1944 — В ходе Ясско-Кишиневской операции Молдавская ССР была освобождена от фашистской оккупации.

Кто родился 24 августа:

1845 — Князь Лев Голицын (ум. 1916), основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.

1865 — Фердинанд I (ум. 1927), король Румынии (1914-1927).

1899 — Хорхе Луис Борхес (ум. 1986), аргентинский писатель и поэт.

1945 — Кен Хенсли, английский рок-музыкант, клавишник группы "Uriah Heep".

1947 — Пауло Коэльо, бразильский писатель и поэт.

1988 — Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

Кого не стало 24 августа:

1846 — Иван Крузенштерн (р. 1770), российский мореплаватель, адмирал.

1990 — Сергей Довлатов (р. 1941), русский писатель.

1992 — Андрей Лупан (р. 1912), молдавский советский писатель, поэт, общественный деятель.